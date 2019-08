Milik piace in Bundesliga, possibile pista Roma dopo Dzeko! CorSport: il Napoli ha fissato un prezzo monstre

Calciomercato Napoli - Il grande punto interrogativo del calciomercato in uscita - e a quel punto condizionante anche quello in entrata - del Napoli? Un gigante polacco che risponde al nome di Arkadiusz Milik, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Milik-Napoli, ipotesi e prezzi di mercato