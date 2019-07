Milik-Napoli, Repubblica: Rinnovo congelato, si valuta l'offerta del Betis: Lo Celso possibile contropartita

Mercato Napoli, novità importanti per Mauro Icardi. L'edizione odierna di Repubblica lo ritiene il favorito come rinforzo in attacco dopo l'affare saltato con Nicolas Pépé. Ma secondo il giornale ci sarebbe Arek Milik in bilico.

Il Napoli è alla finestra e insiste per avere James Rodriguez in prestito, per avere la possibilità di investire il tesoro accumulato con le cessioni di Hamsik, Inglese, Sepe, Grassi, Vinicius, Diawara e Rog ( a cui stanno per aggiungersi quelle di Verdi, Ounas e forse di Hysaj) su un altro campione: il centravanti da 30 gol di cui ha disegnato l’identikit De Laurentiis.

La prima scelta era Nicolas Pépé ed è sfumata in extremis, con l’attaccante ivoriano che ieri è volato a Londra per le visite mediche propedeutiche al suo passaggio all’Arsenal. Beffato il club azzurro, che però non si è perso d’animo e ha subito rilanciato per Mauro Icardi: approfittando anche della scelta della Juventus di puntare su Lukaku.

L’Inter ha bisogno di vendere il suo bomber e stavolta l’operazione può andare davvero in porto: nonostante i problemi legati ai diritti di immagine del numero 9 nerazzurro, a cui farebbe posto Arek Milik. Il polacco non ha infatti convinto nella prima fase della preparazione e la sua richiesta di rinnovo del contratto è congelata, in attesa di sviluppi. Sarà valutata l’offerta spagnoli del Betis, con il fantasista Lo Celso possibile contropartita.