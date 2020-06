Milik-Juventus, il polacco ci prova! In casa Napoli sono convinti che...

Calciomercato Napoli - Arkadiusz Milik e la Juventus, la pista resta viva. Come infatti riferisce La Repubblica oggi in edicola, l'attaccante polacco, in scadenza nel 2021 col Napoli, continua a strizzare l'occhio alla Vecchia Signora.

Mercato Napoli, Milik chiama la Juventus

E in azzurro sono convinti che il suo procuratore, David Pantak, abbia speso più di una parola con la dirigenza piemontese. Juventus che nel frattempo offre al giocatore un contratto da 5 milioni netti per 5 anni, ma trovare un accordo con Aurelio De Laurentiis - assicura il quotidiano - non sarà facile. Senza dimenticare che prima di un'eventuale intesa, il club bianconero dovrà piazzare un imgombrante Gonzalo Higuain con un contratto da 7.5 milioni a stagione.