Milik-Juventus, Il Mattino: Bernardeschi non si sblocca, il Napoli chiede Cuadrado! La risposta dei bianconeri

Ultime calciomercato Napoli. Torna in auge la trattativa tra Milik e la Juventus: il centravanti polacco ha da tempo un accordo con i bianconeri, ma il continuo rifiuto di Bernardeschi al Napoli complica la trattativa. E' per questo motivo, scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che il club di De Laurentiis starebbe pensando ad un altro profilo da inserire nella trattativa:

"Milik ha un accordo da tempo con il ds Paratici e l’offerta della Roma non si avvicina a quella della Juventus. Si è messo da tempo di traverso e De Laurentiis sta facendo di tutto per accontentare la sua richiesta di vestire bianconero. Ma l’intesa è lontana: la Juve non vuole pagare i 35 milioni che chiede il Napoli e al momento fa fatica a convincere Bernardeschi a dire di sì all’azzurro. De Laurentiis, a sorpresa, visti i dubbi dell’ex viola, ha rilanciato: vorrebbe come contropartita per Milik, Juan Cuadrado. Una richiesta che ha spiazzato la Juventus anche perché Pirlo lo considera incedibile. A questo punto la strada che porta Milik alla Juve si fa in salita".