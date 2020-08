Milik-Juventus, Gazzetta: alternativa in calo dopo l’esonero di Sarri e la rigidità del Napoli! I bianconeri puntano un altro bomber

Ultime mercato Napoli - Il primo nome da seguire per rinforzare l’attacco della Juventus, secondo la Gazzetta dello Sport, è Edin Dzeko della Roma:

“Il bosniaco ha segnato 16 gol nell’ultima Serie A, sta bene fisicamente (sempre sopra le 30 partite giocate a campionato), ha il fisico per difendere palla e i piedi per liberare i compagni come fatto tante volte da Benzema. A 34 anni, deve solo decidere come vivere le ultime stagioni al top. La Roma aspetta un’offerta dalla Juve. Oppure dall’Inter, altra candidata credibile. Le alternative non mancano, da Milik, in calo considerato l’esonero di Sarri e la rigidità del Napoli, a Morata e Lacazette, legato all’Arsenal fino al 2022. In questa corsa al numero 9 però conteranno anche i tempi e gli incroci di mercato. La Roma ad esempio, in caso di partenza di Dzeko, deve cercare un centravanti all’altezza”