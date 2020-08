Milik e Ghoulam vicini all'addio al Napoli! Sul terzino c'è il Wolverhampton, Arek resta un caso destinato a movimentare tutto

Ultime mercato Napoli - Domani mattina, sul pullman che porterà il Napoli a Castel di Sangro, per iniziare la preparazione, saliranno pure Kalidou Koulibaly, Allan, Arkadiusz Milik e Faouzi Ghoulam, i quattro calciatori che il club azzurro ha deciso di mettere sul mercato. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Saranno giorni di attesa per Koulibaly, Allan, Ghoulam e Milik nel ritiro di Castel di Sangro. Le varie trattative non sono di facile soluzione e Gattuso vivrà i primi giorni di lavoro tra mille incertezze. Cristiano Giuntoli è pronto per sedersi ad un tavolo e chiudere il passaggio di Koulibaly al Manchester City, di Allan all’Everton. Su Ghoulam c’è il Wolverhampton, mentre Milik resta un caso destinato a movimentare i giorni del calcio mercato"