Scambio Milik-Under, bozza d'accordo ADL-Ceo Roma! Al Napoli un cospicuo conguaglio, le cifre

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione Roma del Corriere della Sera per risolvere lo stallo di mercato che si è creato tra Roma e Napoli, scendono in campo i pezzi grossi. Cengiz Under è uno degli obiettivi dichiarati del d.s. partenopeo Giuntoli, che deve rimpiazzare il partente Callejon, mentre la Roma, in caso di partenza di Edin Dzeko, ha individuato in Arkadiusz Milik il sostituto ideale del bosniaco. Per questo negli ultimi giorni ha preso piede l’ipotesi di uno scambio tra l’esterno turco e l’attaccante polacco, con conguaglio in favore della SSC Napoli di una quindicina di milioni.

Mercato Napoli, contatto De Laurentiis-Fienga

