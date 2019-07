Clamoroso da Siviglia - Betis su Milik! Accordo già in inverno, l'affare saltò per il 'no' del Napoli [FOTO]

Quale potrebbe essere il futuro di Arkadiusz Milik? L’attaccante polacco della Ssc Napoli ha un contratto in scadenza nel 2021 e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo dell’accordo col club azzurro, e secondo l’edizione odierna di Estadio Deportivo ci sarebbe una squadra interessata.

Prima pagina Estadio Deportivo su Arek Milik

Calcio mercato Napoli, Betis su Milik?

L’edizione odierna di Estadio Deportivo in prima pagina parla apertamente di un interesse del Betis, ex squadra di Fabián: secondo il quotidiano tra le parti, già nello scorso inverno le parti erano giunte ad un accordo, con l’affare sfumato per il rifiuto del Napoli di vendere l’attaccante polacco.

Nel 2016, prima di trasferirsi al Napoli, Milik aveva rilasciato - a Pilka Nozna - alcune dichiarazioni lusinghiere verso il calcio spagnolo: