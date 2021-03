Milik alla Juventus? Tuttosport: ce l’ha in testa dall'estate, De Laurentiis fece saltare tutto

Ultime calcio Napoli - Non la nomina e non parla neppure di squadra di Torino dalle maglie a strisce bianconere, ma si sa che Arkadiusz Milik ha in testa la Juventus quando confida i suoi progetti per il futuro a L’Equipe: «Sogno un grande club». Ne parla Tuttosport.

“Si sa perché il polacco la Juventus ce l’ha in testa dalla scorsa estate, quando pareva l’uomo designato ad affiancare Ronaldo. Un progetto che si era arenato una volta trasformato in trattativa: troppo alto il prezzo fissato da De Laurentiis per cedere Milik alla rivale - nonostante il rischio di perderlo gratis 12 mesi dopo. Così il polacco è rimasto a Napoli fuori rosa, ma a gennaio il rischio di perdere l’Europeo è diventato elevato e l’offerta del Marsiglia è stata la soluzione perfetta. Per De Laurentiis, che a sei mesi dalla scadenza ha incassato 8 milioni più bonus cedendo il giocatore all’estero come voleva, e per Milik, tornato a giocare. Il contratto con il Marsiglia prevede che in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League il polacco possa liberarsi con una clausola da 12 milioni”