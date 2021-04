Milik alla Juventus, Sampaoli annuncia: "Non garantisco resterà a Marsiglia"

Calciomercato - Milik alla Juventus? Il club bianconero è alla continua ricerca di una punta in vista della prossima sessione di calciomercato. La Juventus molto probabilmente dirà addio a Dybala e non riscatterà Morata. Non tramonta l'ipotesi Arkadiusz Milik per la Juventus, che ha cercato già la scorsa estate e lo scorso gennaio la punta quando vestiva la maglia del Napoli. Alla fine però Milik (messo fuori rosa da De Laurentiis) ha scelto di trasferirsi a gennaio al Marsiglia, ma tra qualche mese potrebbe già tornare in Serie A.

Calciomercato Juventus, Milik in bianconero: l'annuncio di Sampaoli

Milik Juventus. Jorge Sampaoli, allenatore del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa anche di mercato. L'allenatore si è voluto soffermare sul futuro di Arkadiusz Milik che potrebbe andar via la prossima estate e nel suo futuro potrebbe esserci proprio la Juventus. Sampaoli ha risposto così alle domande su Milik: "Non garantisco che resterà qui con noi".

Calciomercato: Milik-Juventus, si può chiudere grazie alla clausola

Infatti, Milik alla Juventus potrebbe essere un colpo estivo a prezzo scontato. Perché quando il calciatore polacco ha firmato con il club francese, grazie al suo agente, ha inserito una clausola rescissoria di 12 milioni di euro. Milik ha pattuito con il Marsiglia che andrà via soltanto per un grande club e la Juventus potrebbe essere la società che si farà avanti nei prossimi mesi per riprendere i contatti e questa volta firmare.