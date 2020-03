Milik addio, CorSport: per il Napoli non è il caso di perderlo a zero! Arek non ambisce a starsene all’ombra di Mertens

Notizie - L’attaccante polacco del Napoli Arkadiusz Milik, che di fortuna ne ha avuta pochissima, potrebbe dire addio alla maglia azzurra nella prossima sessione di mercato, come racconta il Corriere dello Sport:

“Ci ha rimesso due crociati, eppure ha dimostrato, soprattutto quando ancora era integro e forte, cosa contenesse il suo patrimonio tecnico. Il suo contratto si esaurirà nel giugno del 2021, non è il caso - per il Napoli - di rischiare di perderlo a parametro zero; né il polacco ambisce a starsene all’ombra di Mertens, titolare a prescindere nel momento in cui prolungherà”