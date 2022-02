Milan, ufficiale il nuovo acquisto: chi è Cathal Heffernan

Ultimissime notizie di calciomercato per il Milan con l'acquisto della promessa del futuro Cathal Heffernan, arrivano novità importanti riguardo al colpo chiuso da Maldini e Massara riguardo i due giocatori. Il Milan ha comprato Heffernan dal Cork City.

Calciomercato Milan: preso Cathal Heffernan

Il Milan del futuro prende forma con il mercato grazie all'acquisto di Heffernan. Dopo il giovane bomber classe 2004 Marko Lazetic arrivato dalla Stella Rossa, è arrivata un'altra ufficialità per il club rossonero. Infatti, il Milan ha comunicato l'acquisto di Cathal Heffernan, difensore irlandese classe 2005. Il Milan ha deciso di aggregarlo da subito alla formazione Primavera, ma tenendolo sempre in considerazione per la prima squadra appena possibile. Scelta la formula del prestito con diritto di riscatto, il Milan ha speso 50.000 euro più bonus per i sei mesi di prestito e l'opzione di contratto fino al 2024.

Tutte le news sul calciomercato e sulla Serie A

Heffernan Milan

Milan: chi è Heffernan?

Ma chi è Heffernan che ha preso il Milan? Il giovane difensore classe 2005 (16enne) arriva dal Cork City, ed è già entrato nel giro della Nazionale dell’Irlanda Under 21, nonostante la giovane età. Ora è pronto a mettersi in gioco in Italia nel campionato Primavera.