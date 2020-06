Milan, si apre uno spiraglio per la permanenza di Ibrahimovic: decisione dopo la scelta del tecnico

Ultime notizie calcio - Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, si aprono degli spiragli per la permanenza di Zlatan Ibrahimovic al Milan. La decisione definitiva è stata rimandata a quando sarà scelto l'allenatore e solo dopo un ulteriore incontro tra l'attaccante e Gazidis dopo quello di qualche settimana fa che fu una vera e propria tempesta su tutto l'ambiente rossonero. L'intenzione del club milanese, infatti, è quello di creare un mix tra giovani e calciatori esperti. In caso di mancato rinnovo, tornerà in Svezia, all'Hammarby, ma solo dopo un grande finale da milanista.

