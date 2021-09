Ultime notizie calcio mercato - Stando a quanto riportato dal portale spagnolo "Fichajes.net" il Tottenham sta pensando seriamente di mettere nel mirino Franck Kessie. L'ivoriano, infatti, come è noto, sta trattando con il Milan il rinnovo contrattuale ma le parti sono lontanissime e per questo motivo gli Spurs sarebbe pronti, in caso di rottura definitiva, ad offrire all'ex Atalanta un contratto con un ingaggio super.