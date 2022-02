Milan: colpo Adrien Truffert, è il nuovo Theo Hernandez

Ultimissime notizie di calciomercato per il Milan che è a lavoro per chiudere l'acquisto del nuovo Theo Hernandez. Perché i rossoneri seguono diversi calciatori ed è proprio Truffert l'obiettivo del Milan che vuole comprarlo.

Calciomercato Milan: colpo Truffert per la difesa

Arrivano aggiornamenti da parte dell'edizione odiernale di Tuttosport riguardo il mercato del Milan che porta news importanti sull'acquisto di Truffert per la difesa. Non sembra aver convinto assolutamente Fodé Ballo-Touré nell ruolo di vice Theo Hernandez, per questo motivo la società è a lavoro e secondo le ultime notizie di mercato è Truffert che il Milan ha scelto e vuole comprare. Il club rossonero starebbe già valutando la cessione in estate di Ballo Toure che farebbe spazio libero ad un nuovo arrivo e, infatti, il Milan vuole chiudere il trasferimento di Truffert del Rennes nel ruolo di nuovo Theo Hernandez. E' un nome che stuzzica parecchio la dirigenza rossonera.

Tutte le news sul calciomercato e sulla Serie A

Truffert Milan

Chi è Adrien Truffert?

Adrien Truffert è diventato un obiettivo del Milan che può acquistarlo in estate se dovesse cedere Ballo Toure. Ma chi è Truffert che piace al Milan? Il giovane terzino sinistro classe 2001 è crescito nel Rennes e ora gioca da un paio di anni in prima squadra. Nato in Belgio ha scelto la Nazionale francese, dove milita nell'Under 21 con grandi prestazioni. In Ligue 1 ormai è considerato uno dei migliori nel suo ruolo, perché, come Theo Hernandez, è capace di dare molta velocità alla manovra e contributo in zona offenisva. Infatti, in questa stagione Truffert ha segnato già 3 gol e in 1 assist in 15 partite di campionato. Sono 58 già le presenze con la maglia del Rennes tra campionato, coppe ed Europa.