Messias al Napoli? Il Mattino: contatto col Crotone! Giuntoli comunica l'offerta massima

Napoli calcio mercato le ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino non c'è solo Zaccagni del Verona nel mirino del ds azzurro Cristiano Giuntoli per rafforzare il reparto avanzato nella prossima finestra di mercato Napoli. Spunta anche un contatto con il Crotone per Junior Messias.

Messias Napoli? La possibile offerta

Junior Messias Crotone, obiettivo calciomercato Napoli

L’attaccante brasiliano, alla sua prima stagione in serie A (nonostante i 30 anni suonati) ha dimostrato grande capacità di adattamento: 9 gol e 4 assist in campionato, un bottino che per il club calabrese (già retrocesso) fa salire il prezzo del cartellino a non meno di 7-8 milioni. Il Napoli, secondo Il Mattino, non sarebbe disposto a versarne più di 3 nelle casse del Crotone, ma la trattativa potrebbe subire un’accelerata con l’apertura del mercato.