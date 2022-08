Mertens, clamorosa ipotesi Turchia: Hamsik in pressing sul Trabzonspor per ingaggiare il belga

Calciomercato Napoli. La storia d'amore tra Dries Mertens ed il club azzurro è terminata. Il miglior marcatore all-time è stato salutato ufficialmente da De Laurentiis dopo non aver trovato l'accordo per il rinnovo.

Mertens

Mertens al Trabzonspor, Hamsik ci prova

Sono diversi i club interessati a Mertens: dalla Lazio alla Salernitana fino all'ipotesi Juventus, passando per il ritorno in Belgio o all'esperienza americana. Tante piste per il belga, alle quali va aggiunta anche un'ultima voce riportata oggi da Corriere dello Sport: