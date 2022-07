Mertens sta per tornare a Napoli: in arrivo nei prossimi giorni, prepara l'ultimo saluto

Calciomercato Napoli - Dries Mertens vede ormai il futuro lontano dalla città partenopea, dopo la netta chiusura di De Laurentiis a Kiss Kiss Napoli.

Ma nei prossimi giorni tornerà in città, e chissà che non lo accoglieranno con affetto tifosi e amici prima dell'addio. Ecco cosa scrive l'edizione odierna de Il Mattino:

"Si allena da solo, in questi giorni, a Lovanio, Mertens. Mentre Insigne, dopo l'esordio, si prepara alla trasferta a Vancouver. È un re che non ce l'ha fatta a difendere il suo regno, Dries, ma che a Napoli tornerà nei prossimi giorni, perché ha ancora un bel po' di cose da sistemare. E avrà sempre la corona in testa.

Avrebbe potuto accettare la proposta di De Laurentiis. Ma no, non sarebbe stato giusto. Restare come riserva, senza essere al centro del progetto. Scherziamo? Dries sapeva bene che il rapporto non era più felice. E non c'entra nulla l'ammutinamento, sennò il Napoli non avrebbe rinnovato, in pieno lockdown, per altri due anni. L'addio di Mertens e quello di Insigne chiudono un ciclo. È l'anno zero, è il sipario sui ricordi e sui sentimenti.