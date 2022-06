Mertens-Roma, Gazzetta anticipa le date della possibile chiusura dell'affare: i dettagli

Gli agenti dell'attaccante del Napoli Dries Mertens hanno cominciato a fare il loro mestiere, contattando la Roma come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

La Roma di Mourinho è stata una prima scelta, come racconta il quotidiano:

"Sembra che gli agenti abbiano abbassato le pretese rispetto ai 2,6 milioni (all’anno) più 1,4 di bonus alla firma su cui avevano impostato le trattative con il Napoli. Difficile, comunque, che il belga possa scendere sotto un ingaggio da 3,5 milioni complessivi, a meno che l’opzione per un eventuale secondo anno non abbia delle clausole che rendano agevole a Mertens il prolungamento.

In ogni caso, le decisioni saranno prese non prima della prossima settimana, quando il g.m. Pinto, ora in vacanza, tornerà a Roma per entrare nel vivo del mercato"