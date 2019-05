Mertens, il papà: "A breve discuterà con De Laurentiis e Ancelotti per il rinnovo! Futuro? Magari può scoprire talenti per il Napoli"

Calciomercato Napoli - Ultimissime calcio Napoli, colpo di scena in casa Napoli in vista della prossima sessione di calcio mercato. Ila papà di Dries Mertens ha parlato del rinnovo con SSC Napoli in diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, in onda su Radio CRC. Queste le parole del rinnovo di Mertens di suo padre Herman Merten:

Mertens-Napoli, rinnovo! Parla il padre