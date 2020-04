Mertens-Napoli, tre motivi bloccano il rinnovo! ADL si cautela con un vecchio pallino

Calciomercato Napoli - Dries Mertens e il Napoli, tutto fermo per il rinnovo. Come infatti riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, sono passati due mesi dall'ultimo faccia a faccia col presidente Aurelio De Laurentiis ma il sì ancora non è arrivato. L'attaccante riflette e tentenna per tre questioni: capitolo multe, il rischio dell’attacco sui diritti d’immagine che non ha mai digerito e le proposte di altri club.

Mercato Napoli, tre super offerte per Mertens

L’Inter, il Monaco e soprattutto il Chelsea hanno formulato offerte più vantaggiose di quella partenopea. Sia in termini di scadenza, trattandosi di un triennale contro un biennale di De Laurentiis, ma anche sotto il piano economico. Il club, nel frattempo, si cautela con profili giovani: Moise Kean, per esempio, è sempre piaciuto e interessa tutt'ora potendosi muovere sia come esterno che centravanti. E considerando che con l’Everton di Carlo Ancelotti ci sono discorsi avviati per Allan e Hirving Lozano, l’ex Juventus potrebbe rientrare in una trattativa molto più ampia.