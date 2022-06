Mertens-Napoli, Il Mattino: richiesta choc via mail dai legali, così sarà addio! Zero possibilità

Calciomercato Napoli, clamorosa novità sul fronte Mertens. Nessuna apertura, anzi. Una chiusura totale. Senza se e senza ma, senza lasciare spiragli. I legali di Mertens rompono il silenzio e gelano il Napoli calcio: altro che Ciro Romeo, il mare di Palazzo Donn'Anna e tutto il resto. Ad annunciarlo è l'edizione odierna de Il Mattino secondo cui il belga avrebbe deciso di non fare sconti avanzando una richiesta choc.

Mertens Napoli: è addio?

Rinnovo Mertens, richiesta choc al Napoli: è addio?

Per l'attaccante di Lovanio si tratta probabilmente dell'ultimo contratto della sua carriera e la richiesta gela il Napoli. Secondo Il Mattino: è di circa quattro milioni all'anno la richiesta per restare al Napoli per altri due anni. Netti. Una proposta-choc. Un segnale di rottura.

E in più una serie di prebende e di bonus (dai gol agli assist, dai premi per i piazzamenti a quelli per la vittoria dello scudetto o delle varie coppe) e una commissione di centinaia di migliaia di euro per l'agenzia di Bruxelles al momento della firma. Una doccia gelata per i sogni dei tifosi napoletani. Magari, è solo la prima proposta degli agenti di Dries ma certo, impossibile, a queste condizioni, poter immaginare una qualsiasi trattativa tra De Laurentiis e Mertens per il suo prolungamento del contratto. Dopo quasi nove anni il divorzio è praticamente scontato.

Mercato Napoli, richiesta agenti Mertens

La svolta a fine settimana, quando da Bruxelles sono arrivate le richieste al Napoli prima al telefono e poi attraverso delle mail: De Laurentiis era stato chiaro con Mertens e i suoi avvocati, durante i colloqui preliminari prima della chiusura del campionato. Avevo chiesto loro di fare il primo passo, ovvero presentare la loro offerta per poter continuare l'avventura napoletana. Tenendo conto delle esigenze di risparmiare. Quattro milioni non sono una base per una trattativa con il Napoli, in questo momento: Mertens lo sa bene, lo sa per primo. Un ingaggio che il Napoli non può sostenere: 8 milioni lordi (più altri bonus alla firma). Oggi non esiste una sola possibilità che Mertens resti.