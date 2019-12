Sky - Il Napoli ha offerto un biennale da 4 mln a Mertens: manca l'intesa per il bonus al momento della firma

Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, la volontà di proseguire insieme, ma un’intesa economica ancora da trovare. Nonostante l’offerta del Borussia Dortmund pronto a portarlo in Bundesliga già a gennaio, Dries Mertens – contratto in scadenza con il club di De Laurentiis il prossimo giugno – spera ancora nel rinnovo di contratto con la società azzurra.

Dries Mertens, attaccante del Napoli

Napoli che proprio in questi giorni ha offerto all’attaccante belga un rinnovo biennale da 4 milioni di euro a stagione più un bonus al momento della firma. E proprio su quest’ultimo punto al momento non c’è intesa, visto che Mertens vorrebbe sì un bonus, ma a cifre molto più alte rispetto a quelle offerte dalla società azzurra.