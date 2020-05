Mertens-Napoli, Repubblica.it: ogni giorno che passa il divorzio si avvicina, la trattativa per il rinnovo è in un vicolo cieco da due mesi

Calciomercato Napoli - L'Inter è in pole position e in agguato c'è anche il Chelsea, ma il Napoli non si è ancora rassegnato a perdere Dries Mertens, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno e può accordarsi in qualsiasi momento con un'altra squadra. Ne parla l'edizione online di Repubblica:

"Ogni giorno che passa il divorzio si avvicina e la trattativa per il rinnovo con Aurelio De Laurentiis si è infilata da quasi due mesi in un vicolo cieco, dopo l'infruttuoso incontro tra le parti dello scorso 1 marzo. Rino Gattuso sta provando a mediare con il presidente, come il direttore sportivo Cristiano Giuntoli"