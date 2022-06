Mertens-Napoli, Repubblica: Dries vuole rimanere ma serve un faccia a faccia con De Laurentiis, i dettagli

Il 30 giugno è ormai dietro l'angolo e tra pochissime ore scadrà il contratto che lega il Napoli e Dries Mertens. Come racconta l'edizione online di Repubblica, la maggior parte dei tifosi non ha smesso di sperare nel colpo di scena finale.

"Il belga è in vacanza a Ibiza e non è mai ritornato dopo la fine della stagione nella sua casa di Posillipo, De Laurentiis è impegnato per lavoro a Los Angeles fino a domenica.

Mertens sta valutando le proposte che arrivate dall'estero. Ma la sua priorità continua a essere la permanenza in azzurro e bisogna lasciare aperto uno spiraglio per un riavvicinamento in extremis.

Solo un dialogo a quattr'occhi tra l'attaccante e De Laurentiis, al ritorno del presidente in Italia, può però cambiare di nuovo le carte in tavola. Soprattutto se il giocatore accetterà un ingaggio più basso"