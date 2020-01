Mertens-Napoli, il belga riduce le pretese economiche ma chiede a ADL la garanzia di una squadra competitiva per vincere: il retroscena

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport è tutto aperto il discorso relativo al possibile rinnovo di Mertens con il Napoli. Il quotidiano scrive nel dettaglio alcune richieste fatte dal belga per accettare il nuovo contratto.



"Mertens sembra abbia ridotto le proprie aspettative, non esige più un triennale ma gli basta un biennale e la garanzia, da De Laurentiis, che il Napoli resti competitivo, abbia intenzione di continuare a credere in se stesso, di puntare in alto, di inseguire lo scudetto o comunque di essere costruito attraverso una ambizione collettiva".