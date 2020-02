Mertens-Napoli, CorSport: contatto diretto con De Laurentiis, il rinnovo è un rebus! Monaco in pressing, altri due club su Dries

Notizie Calcio - Dries Mertens ha un contratto in scadenza tra quattro mesi ed il futuro dell’attaccante belga del Napoli è decisamente in bilico, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Vi proponiamo uno stralcio dell’analisi del quotidiano.

“La storia del rinnovo è ancora un rebus nonostante qualche nuovo contatto molto recente tra De Laurentiis e il suo entourage: qualcosa si muove, ma l'accordo resta lontano. Per il momento. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno è fortemente in bilico, la situazione non è cambiata granché e Mertens è sempre libero di accordarsi con un altro club a parametro zero: Monaco in pressing, Inter e Chelsea a guardare. E d’accordo i legami sono forti e lui è anche un idolo del San Paolo, ma i negoziati non decollano. Però sono ricominciati, questo sì: a gestirli è De Laurentiis, in persona, anche in virtù di un rapporto sempre diretto e senza fronzoli tra i due”