Dalla Spagna - Il Milan ha l'accordo con Mertens, sarà il primo acquisto per la prossima stagione!

Calciomercato Napoli - Dalla Spagna arriva una notizia di mercato che può far tremare la Serie A: Dries Mertens sarà il primo acquisto del Milan per la prossima stagione. A dirlo è Todo Fichajes, che aggiunge che l'attaccante belga potrebbe essere annunciato già la prossima settimana.

Mertens

Calciomercato: Mertens-Milan, le ultime notizie

Milan News - Milan: via Ibrahimovic e arriva Mertens? In scadenza di contratto con il Napoli, è possibile che Mertens, il cui possibile rinnovo con il club è stato al centro di una lunga discussione, lasci gli azzurri al termine della stagione, sempre che riprenda il campionato. Il Milan, dal canto suo, avrebbe battuto la concorrenza sul tempo sfruttando la volontà del giocatore di restare in Italia e di giocare al Meazza, teatro che negli scorsi giorni sembrava avrebbe potuto accogliere il belga anche con i colori nerazzurri, considerando le voci di mercato che avrebbero voluto Mertens anche vicino all'Inter.

Un suo eventuale arrivo, dunque, escluderebbe la permanenza in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, sia per incompatibilità tattica che per questioni economiche legate al monte ingaggi.