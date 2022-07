Mertens-Marsiglia, c'è l'offerta! Dalla Francia: contatti da novembre, cifre e durata contratto

Martedì Igor Tudor è stato presentato come il nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia. Al suo fianco c'era Pablo Longoria, il presidente. Quest'ultimo in conferenza ha parlato di almeno cinque-otto acquisti per permettere al nuovo allenatore di applicare i suoi principi di gioco. Tra di questi potrebbe esserci Dries Mertens, come raccontano i francesi di Footmercato.

Mertens Olympique Marsiglia, c'è l'offerta

Una pista molto avanzata è quella che porta a Dries Mertens, svincolato dal Napoli lo scorso 30 giugno. Secondo le informazioni di Footmercato, le prime discussioni risalirebbero allo scorso novembre, e i suoi agenti nonché il suo avvocato sarebbero già in città per prova a chiudere l'affare.

Finora è stata la durata del contratto a fare da inciampo tra le due parti, anche se il suo stipendio resta alto (Mertens chiede 2,5 milioni di euro netti più bonus). Il giocatore, 35 anni, vorrebbe avere un contratto di due anni ma il presidente dell'Olympique gli avrebbe offerto un contratto di un anno più uno in opzione.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli