AS - Manchester United e Arsenal su Mertens, l'idea di prenderlo a zero ingolosisce la Premier: manca ancora la firma sul rinnovo

Calciomercato Napoli - L'attaccante del Napoli Dries Mertens è sul taccuino dei grandi club inglesi per l'imminente mercato estivo, anche perchè sarà in grado di firmare gratuitamente per un club quando si concluderà il contratto in Italia il 30 giugno. Lo riferisce AS, che non contempla l'ipotesi rinnovo.

Mertens

Ultime notizie Napoli: Mertens tra Manchester United e Arsenal