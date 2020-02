Tuttosport - Mertens-Inter, offerto un biennale a oltre 5 milioni con opzione per il terzo! E' la prima scelta per sostituire Sanchez

Ultimissime calcio Napoli- Inter News, Mertens e la tentazione Inter. L'attaccante belga questa sera sarà quasi sicuramente titolare (con la maglia del Napoli) ma non è detto che il prossimo anno giochi la stessa gara con la maglia dell'Inter. In scadenza il prossimo giugno, Mertens può già trovare squadra e firmare anche il suo prossmo contratto. Il calciatore aspetta il Napoli, ma la distanza economica resta tra le parti. Come riporta Tuttosportè corteggiato da Marotta e Ausilio che vogliono portarlo all'Inter.

Mertens ha il contratto in scadenza e non ha ancora prolungato. Anzi. Sembrava esserci stato un riavvicinamento fra le parti, ma la situazione è rimasta la stessa dei mesi scorsi e proprio per questo sono tornate forti le voci su un possibile futuro di Mertens lontano da Napoli, ma non dall’Italia perché sull’attaccante è alto, già da tempo, il pressing proprio dell’Inter. Marotta e Ausilio, infatti, sono sempre attenti ai colpi a parametro zero e puntano a rinforzare l’attacco con un giocatore in scadenza. Sono ancora vivi i contatti con Giroud, ma Mertens è visto come il rinforzo giusto per sostituire Alexis Sanchez che, a meno di un grande finale di stagione, tornerà al Manchester United. Il cileno è infatti arrivato in prestito secco e tornerà in Inghilterra. Difficilmente resterà con i Red Devils, ma il suo ingaggio da 12 milioni è improponibile. A Mertens, invece, l’Inter ha offerto un biennale da 5 milioni più bonus con l’opzione per un terzo anno. Il belga rappresenta l’investimento giusto per ritoccare l’attacco e avere già in rosa una “polizza” qualora il Barcellona affondi il colpo su Martinez pagando la clausola da 111 milioni. Il “Toro” verrebbe ovviamente sostituito, ma intanto l’Inter non si ritroverebbe col solo Lukaku in organico.