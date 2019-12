Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, collega della Rai, ha rilasciato alcune considerazioni a Calcionapoi24.

"Né Llorente, né Mertens. La dirigenza interista ci smentisce l'interesse per i due attaccanti azzurri. Sul mercato di gennaio Marotta e Ausilio cercano un centrocampista ed un terzino sinistro. In attacco l'unico nome sondato è Giroud. Il francese tornerebbe utile solo se Sanchez non darà garanzie fisiche".