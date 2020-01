Repubblica - Maksimovic l'unico che può recuperare per la Juve! Perse le tracce di Mertens, il Napoli va sul mercato: tre nomi

Ultimissime calcio Napoli - L’emergenza nel Napoli continua ad aggravarsi, con un mix pericoloso di autolesionismo e sfortuna. "Nasce infatti sotto una pessima stella anche la sfida di stasera contro la Lazio (ore 20.45), valida per i quarti di finale della Coppa Italia", scrive l'edizione odierna di Repubblica. Perchè? Perchè dall’elenco dei convocati sono stati depennati in extremis i nomi di Allan e Younes, che si son fatti male ieri in allenamento: affaticamento muscolare per il centrocampista brasiliano, contusione alla caviglia per il fantasista tedesco. È super affollata l’infermeria azzurra, dove continuano a restare pure i lungodegenti Koulibaly, Maksimovic, Malcuit, Ghoulam e Mertens.

Calciomercato Napoli, tre nomi per l'attacco con Mertens fuori dai radar

"L’unico vicino al recupero è il difensore serbo, che potrebbe riuscire a essere in campo almeno domenica contro la Juventus", svela il quotidiano. Che sul calciomercato aggiunge:

"Koulibaly e Mertens: il loro rientro continua a slittare, di partita in partita. Il difensore senegalese sta pagando dazio alla sua generosità, visto che durante le vacanze di fine anno aveva forzato i tempi in allenamento, nella speranza di rimettersi a disposizione già contro l’Inter. Del belga, autorizzato dal club a curarsi autonomamente in patria, si sono perdute al contrario le tracce. Al punto che potrebbe rendersi indispensabile l’arrivo sul mercato in extremis di un altro attaccante, con Politano da tempo nel mirino (scambio di prestiti con Llorente con l’Inter) e le opzioni alternative di Caputo e Petagna".