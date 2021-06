Mertens e il Napoli ancora insieme! Repubblica: Dries non si vede con un'altra maglia, in passato ha respinto due avances

Napoli Calcio - L’attaccante belga Dries Mertens ha chiarito la sua l’altro giorno a Bruxelles: «Smentisco le voci di un mio futuro lontano da Napoli». Come racconta Repubblica, il club non ha alcuna intenzione di privarsene nella prossima stagione.

“Il contratto scade nel 2022 e c’è anche un’opzione per un altro anno. Se la società azzurra dovesse esercitarla, Mertens chiuderebbe la carriera nella città che ormai l’ha adottato. È da sempre il suo obiettivo, non si vede da nessuna parte. Ha rifiutato in tempi non sospetti le sirene cinesi e ha respinto al mittente pure l’ipotesi Inter che lo corteggiava prima del rinnovo con il Napoli”