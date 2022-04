De Laurentiis 'blinda' Mertens: "Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo…" | FOTO

Sarà un calciomercato scoppiettante in casa azzurra. "Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo…". Questo il tweet ironico del patron azzurro Aurelio De Laurentiis, che conferma la volontà di rinnovare il contratto alla leggenda azzurra Dries Mertens, primo marcatore della storia del Napoli calcio con 148 reti. L'accordo tra le parti a questo punto, soprattutto dopo questa immagine, sembra ormai una formalità. Lo stesso attaccante belga a fine gara ai microfoni di Dazn ha di fatto confermato: "Pensiamo al prossimo anno, vogliamo lottare ancora per vincere. Speriamo arrivino grandi giocatori"

De Laurentiis Ciro Romeo Mertens, annuncio rinnovo?

De Laurentiis è andato oltre e su Mertens ha aggiunto in questi giorni circa il rinnovo: "Uno come lui che viene da fuori, e che vive a Posillipo, dove tu respiri la storia da ogni pietra, dove guardi Capri e il Vesuvio dalla sua terrazza, ma dove vuole andare? A me fanno ridere". Sull'ipotesi di rinnovo contrattuale, dichiara: "La palla in mano ce l'ha lui, ora se la deve gestire. Gli ho chiesto quando avrebbe voluto poi rivedermi, per riparlarne. Lui mi ha detto, con il sorriso che lo contraddistingue: 'Presidè, ce verimm'".