Ultime notizie mercato Napoli - Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto il punto sulle ultime notizie in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Chelsea vuole fortemente Dries Mertens ed al momento manca solo il sì del Napoli e questo non è un dettaglio perché sarebbe difficile per gli azzurri poi sostituirlo in due giorni. Il Napoli deve capire se bastano oppure no i calciatori che ci sono per poter lasciar partire adesso Mertens”.