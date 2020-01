Mertens-Chelsea, Pedullà smentisce: "A gennaio resta a Napoli, in estate attenzione all'Inter"

Ultime mercato Napoli. La situazione legata al futuro di Dries Mertens continua a tenere banco in casa Napoli. Il centravanti belga è in scadenza di contratto ma le trattative per il rinnovo con il Napoli non hanno portato ulteriori sviluppi.

Rinnovo Mertens, le ultime

Ad oggi la situazione con gli azzurri non sembra sbloccarsi, con tanti club già pronti a fare la fila per lo stesso Mertens. Tra le tante squadre, però, non ci sarebbe il Chelsea come confermato da Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter:

Mertens-Chelsea: nessuna possibilità. A gennaio resta a Napoli, se non rinnova occhio all’Inter a 0

Ecco quanto riportato da alfredopedulla.com.

Zero tracce per un’eventuale partenza di Dries Mertens in questa sessione di mercato. Zero tracce sul Chelsea, ipotesi da non considerare. Manovra di mediatori all’insaputa del club con relativo eco senza fondamento. Mertens resta a Napoli, vuole battere il record di gol in maglia azzurra. Certamente bisogna capire se rinnoverà il contratto in scadenza, tenendo d’occhio l’Inter che lo sta marcando – non da oggi – a parametro zero.