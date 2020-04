Mertens-Chelsea, Cronache di Napoli: contatto telefonico con Lampard, il tecnico è fiducioso di strapparlo al Napoli

Ultime notizie - Il Chelsea vuole Dries Mertens e per strapparlo al Napoli 'manda in campo' anche Frank Lampard, come racconta Cronache di Napoli:

"L'allenatore dei Blues sarebbe fiducioso di convincere Dries dopo aver avuto con lui un contatto telefonico e puntando sul fatto che Mertens non ha ancora rinnovato il suo contratto con gli azzurri. Chelsea a parte, gli estimatori non gli mancano: l'Inter ha già fatto al calciatore una offerta superiore a quella del Napoli, fermo a un biennale da 4 milioni piu un milione legato ai bonus e uno alla firma"