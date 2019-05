Rinnovi Mertens e Callejon, Il Mattino: "Fissate le nuove scadenze dei contratti: si lavora per arrivare alla firma"

Calciomercato Napoli - Ultimissime notizie calcio Napoli, in casa Napoli in vista della prossima sessione di calcio mercato. La SSC Napoli, si è fissata nell'agenda i vari rinnovi di mercato, tra questi spuntano quelli di Callejon e Mertens. I due calciatori molto presi in considerazione da Carlo Ancelotti sono più vicini al prolungamento di contratto. Come riporta Il Mattino, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli calcio e il presidente Aurelio De Laurentiis sono a lavoro.

Rinnovi Mertens e Calleon con la SSC Napoli