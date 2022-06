Rai - Mertens può tornare in Belgio, salgono le quotazione dell'Anversa: le ultime

Notizie Napoli calcio. Le parole di Mertens dal Belgio suonano come un possibile addio al Napoli. Il centravanti belga è in scadenza di contratto con gli azzurri ed il rinnovo con il club di De Laurentiis è lontano, con le trattative al momento arenate.

Mertens

Mertens, pista Anversa

Tra le tante società interessate a Mertens, c'è anche un pista che porta al ritorno in Belgio per l'attaccante fiammingo. Secondo quanto riportato da RaiSport, sul centravanti del Napoli è piombato l'Anversa: l'ambizioso club è allenato da Mark Van Bommel, ex compagno di squadra proprio di Mertens, che sta provando a sondare il terreno. L'attaccante azzurro vuole ancora sentirsi protagonista e non è escluso che possa farlo tornando nel paese d'origine. Più difficile, invece, che possa accasarsi alla Lazio di Maurizio Sarri.