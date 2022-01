Mertens al Toronto con Insigne! Emissari del club canadese già a lavoro per chiudere

Ultimissime notizie di calciomercato con il Napoli che può perdere Dries Mertens che va in MLS al Toronto di Lorenzo Inisgne. Il club canadese è pronto a chiudere per il belga.

Notizie di mercato da Il Mattino riguardo il trasferimento di Mertens al Toronto.

Mertens nel mirino della Mls. Non è una sorpresa. E chissà quali pazzie sarebbero pronti a fare a Toronto per rivedere la coppia del Napoli lì in Canada. Per la Mls significa aumentare di credibilità, dopo aver avuto personalità del calibro di Ibrahimovic. Non un'operazione semplice, ma gli emissari italiani di Manning sarebbero già in azione per chiudere Mertens al Toronto. Mertens però non ha perso la speranza di poter continuare qui a Napoli la sua avventura: è davvero disposto ad abbassarsi l'ingaggio pur di continuare a indossare la maglia azzurra.