Meriah, l'agente annuncia a CN24: "Appuntamento col Napoli, vicini all'accordo. Ecco il costo dell'operazione. Escludete Malcom..,"

Miki Baraoui, agente di Malcom e Meriah, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' per parlare delle ultime di mercato Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"Interesse del Napoli per Malcom? E' una squadra importante, vediamo: il calcio è imprevedibile. In questo momento non è una pista molto calda, sono altri gli interessi ma nel calcio non si sa mai..

Appuntamento col Napoli? Si, incontrerò il Napoli ma eslcudete Malcom: Vedrò il Napoli a breve per Yassine Meriah. E' un difensore tunisino, centrale del'Olympiacos: pista molto calda e potremmo essere vicini ad un accordo.

Posso dire che è una trattativa molti vicina alla conclusione. Prezzo? quattro milioni. Altri club? In Italia no; in Francia c'è solo il Marsiglia e un paio in Premier

Onyekuru? Difficile trattarlo in questa finestra di mercato".