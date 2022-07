Meret via? Gazzetta: il Napoli non chiederà uno sproposito! Pronta anche un'altra cessione tra i portieri

L’accelerata del Napoli per il portiere spagnolo del Chelsea Kepa ha ovviamente frenato il portiere friulano Alex Meret, che era chiamato a firmare il rinnovo. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Meret potrà valutare eventuali offerte:

"Il Napoli non chiederà uno sproposito per cederlo visto il contratto in scadenza nel 2023. Potrebbe farci un pensierino il Torino, ma è solo un’ipotesi come se fanno tante (Sirigu, ad esempio) per l’eventuale vice di Kepa. Quel che è certo è che il Napoli ha stravolto la sua “terza linea” (e darà anche in prestito il portiere Contini alla Sampdoria)"