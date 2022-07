Sportitalia - Nessuna fuga da Napoli per Meret: arriverà un secondo esperto, ci sono alternative a Sirigu

Ultime calciomercato Napoli. In casa azzurra tiene ancora banco la questione portieri: Ospina ha detto addio ed a breve firmerà per l'Al-Nassr, mentre Meret dovrebbe essere promosso titolare firmando un rinnovo fino al 2027.

Sirigu Napoli

Calciomercato Napoli, ultime sostituto Meret

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato in merito alla situazione Meret:

"Non ci risulta sia in fuga, non ci risulta che ci siamo intoppi sul rinnovo oppure che abbia una trattativa con l’Empoli (il titolare di Zanetti è Vicario). Su di lui c’era la Fiorentina che poi ha preso Gollini, il Napoli completerà il rinnovo e poi cercherà un profilo con maggiore esperienza europea (Sirigu è una possibilità, non l’unica)".