Gazzetta - Rinnovo Meret, nuovo appuntamento per chiudere: il portiere si aspetta una cosa

Calciomercato Napoli. Alex Meret è uno dei grandi protagonisti di questo avvio di stagione del Napoli. Dopo i soliti rumors estivi, ormai divenuti consuetudine, su un suo possibile addio, il friulano è rimasto in azzurro e con Conte sta esprimendo al meglio il suo talento.

Rinnovo Meret-Napoli

Nelle prime 5 partite ufficiali, Meret è stato protagonista almeno in tre (Modena ai rigori, Parma e Cagliari) ed ha salvato il Napoli a più riprese. Il prossimo step, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà quello di blindarlo con un rinnovo di contratto.

Ad oggi la scadenza è fissata per la prossima estate, ma le parti si sono date appuntamento in autunno per cercare la quadra definitiva. Meret si aspetta il giusto riconoscimento dalla società ed ora, vista le ultime prestazioni, ha anche i giusti argomenti dalla sua per convincere il Napoli.