Meret resta la priorità, ma il Napoli si guarda intorno: piace Svilar | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Il rinnovo di Alex Meret, siamo ormai a maggio, non è ancora arrivato. Stando a quanto si è letto nelle ultime ore, il nodo sarebbe legato ad un bonus che il Napoli non vorrebbe riconoscere all’estremo difensore che - lo ricordiamo - terminerà il suo contratto il prossimo 30 giugno. Fermo restando che la volontà del portiere friulano sia quella di restare in azzurro e quella del Napoli di provarlo a tenere, è chiaro che Giovanni Manna stia valutando anche altri profili qualora non dovesse arrivare l’accordo con l’entourage di Meret.

Fatta questa premessa d’obbligo, tra i profili che il Napoli ha attenzionato c’è anche quello di Mile Svilar della Roma. Il portiere belga, classe 1999, ha un contratto in scadenza nel 2027 e percepisce 1 milione di euro netto a stagione. Anche lui, così come Meret, sta trattando il prolungamento con adeguamento economico con la società d’appartenenza, ma la trattativa per ora non ha trovato un’accelerata definitiva. Gli azzurri sono vigili su Svilar anche se la priorità assoluta è ancora Meret per la prossima stagione.

