Tiene banco acnhe la questione Meret in casa Napoli, perché bisognerà capire anche quali scenari estivi ci saranno portiere azzurr quest’estate.

Calciomercato Napoli, quale futuro per Meret

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la società partenopea ha un’opzione per il rinnovo di un anno che potrebbe esercitare per poi mettere comunque sul mercato il portiere friulano, visto che c’è di ritorno in azzurro Elia Caprile dopo l’ottima stagione all’Empoli e che potrebbe rappresentare la soluzione per il futuro.