Mercato Ronaldo, è l'ora della scelta: se lascia la Juve ci sono United e PSG!

Mercato Ronaldo: dove giocherà CR7 l'anno prossimo? Se lo chiede stamattina in edicola anche il Corriere della Sera, che dipinge il quadro delle possibili alternative per il futuro di Cristiano Ronaldo. Eliminato dall'Europeo, il calciomercato sta per iniziare anche per lui e la domanda, ovviamente, è una sola: Ronaldo resta alla Juventus o va via? Il Corriere non ha dubbi: "Tutto dipende da lui: i conti economici, le possibilità di investire, la disposizione tattica, le scelte tecniche".

Ronaldo alla Juve ha un ingaggio di 31 milioni netti ancora per un anno. Ma gode anche di benefici fiscali: grazie alla Legge di Bilancio 2017, Ronaldo paga solo 100 mila euro di tasse per i suoi guadagni all'estero. Questo lo spinge a restare in Italia.

Se, però, dovesse lasciare la Juventus, allora le alternative sul mercato per CR7 sono due: Manchester United e Paris Saint-Germain. I francesi, in particolare, potrebbero puntare su Ronaldo per rimpiazzare l'eventuale partenza di Mbappé.

Calciomercato Juventus: Icardi se parte Ronaldo

Nel caso in cui Ronaldo rimanesse alla Juve, il club bianconero sul mercato andrebbe alla ricerca di un attaccante a basso prezzo, come Edin Dzeko. Se CR7 andasse via invece, la scelta della Juventus ricadrebbe su Mauro Icardi, attualmente al PSG.