Mercato Napoli, tre cessioni vicine: tesoretto di 60 mln, Verdi e Hysaj forse non partono per la tournée negli Usa

Calcio mercato Napoli le ultimissime dall'edizione odierna di Repubblica che fa una panoramica sulle cessioni in casa partenopea che potrebbe portare di riflesso novità in entrata.

Sarà indicativo in questo senso pure l’elenco dei convocati per la tournée negli Usa, con Verdi e Hysaj che in extremis potrebbero essere esentati dalla trasferta in attesa di sviluppi di mercato. L’attaccante è ormai a un passo da Torino, mentre per il difensore ci sono stati contatti con Roma e Juventus. L’altro probabile giocatore in uscita è Ounas, per il quale (oltre al Lille) ha chiesto informazioni il Cagliari. Tre addii che potrebbero fruttare 60 milioni. Il Napoli spera di incassarli più presto possibile, per poi gettarsi a capofitto nella seconda parte del mercato.