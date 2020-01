Ultime notizie mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Younes è in uscita e su di lui ci sono il Torino ed il Genoa. Per quanto riguarda Rrahmani, invece, è tutto fatto per 15 milioni di euro. Il giocatore potrebbe sottoporsi alle visite mediche con il Napoli nel fine settimana o ad inizio della prossima”.